26 потенциально договорных матчей выявили в теннисе за 3-й квартал, один – на US Open. Число подозрительных игр выросло почти в 3 раза (ITIA)
Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) обнаружило 26 подозрительных матчей в третьем квартале.
По сравнению со вторым кварталом 2025-го число выявленных потенциально договорных матчей в теннисе выросло почти в 3 раза. Тогда сообщалось о 10 подозрительных встречах.
Из 26 потенциально договорных матчей в третьем квартале один состоялся на US Open. Распределение возможных «договорняков» по турнирам:
ATP Challenger 125 – 1;
Challenger 100 – 1;
Challenger 75 – 2;
Challenger 50 – 9;
US Open – 1;
M25 (мужчины) – 6;
M15 (мужчины) – 6.
ITIA принимает сигналы о подозрительных матчах от букмекерских компаний, которые фиксируют аномальную активность на рынке ставок.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ITIA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости