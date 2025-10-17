26 потенциально договорных матчей выявили в теннисе за 3-й квартал, один – на US Open. Число подозрительных игр выросло почти в 3 раза (ITIA)

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) обнаружило 26 подозрительных матчей в третьем квартале.

По сравнению со вторым кварталом 2025-го число выявленных потенциально договорных матчей в теннисе выросло почти в 3 раза. Тогда сообщалось о 10 подозрительных встречах.

Из 26 потенциально договорных матчей в третьем квартале один состоялся на US Open. Распределение возможных «договорняков» по турнирам:

ATP Challenger 125 – 1;

Challenger 100 – 1;

Challenger 75 – 2;

Challenger 50 – 9;

US Open – 1;

M25 (мужчины) – 6;

M15 (мужчины) – 6.

ITIA принимает сигналы о подозрительных матчах от букмекерских компаний, которые фиксируют аномальную активность на рынке ставок.