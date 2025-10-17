Медведев – явный фаворит турнира в Алматы по версии букмекеров. Вероятность титула – 64%
Даниил Медведев выиграет турнир в Алматы, считают букмекеры.
В четвертьфинале россиянин обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана со счетом 7:5, 6:2. В полуфинале Медведев сыграет против 52-й ракетки мира – австралийца Джеймса Дакворта.
Даниил котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.17 и всего турнира за 1.57 (64%). Вторым у букмекеров идет Алекс Микельсен (7.50), третьим – Корентен Муте (8.50).
