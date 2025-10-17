Медведев выиграл все 12 сетов против венгерских теннисистов. 2.19 – всухую обыграет Марожана
Даниил Медведев встретится с Фабианом Марожаном во втором круге турнира в Алматы.
Россиянин провел пять матчей против теннисистов из Венгрии – во всех победил всухую. В 9 из 12 сетов он победил с форой (-2,5).
Медведев котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.42, на победу со счетом 2-0 дают коэффициент 2.19. На успех венгерского теннисиста дают коэффициент 2.87.
Матч состоится 17 октября, начало – в 11:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
