Медведев выиграл все 12 сетов против венгерских теннисистов. 2.19 – всухую обыграет Марожана

Даниил Медведев встретится с Фабианом Марожаном во втором круге турнира в Алматы.

Россиянин провел пять матчей против теннисистов из Венгрии – во всех победил всухую. В 9 из 12 сетов он победил с форой (-2,5).

Медведев котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.42, на победу со счетом 2-0 дают коэффициент 2.19. На успех венгерского теннисиста дают коэффициент 2.87.

Матч состоится 17 октября, начало – в 11:00 по московскому времени.