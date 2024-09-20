«Аталанта» – «Арсенал» – единственный матч 3-го игрового дня ЛЧ, в котором не сыграл тотал больше 2,5 голов

В 5 из 6 матчей 3-го игрового дня Лиги чемпионов сыграл тотал больше 2,5 голов.

В четверг «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1), «Барселона» на выезде уступила «Монако» (1:2), «Арсенал» поделил очки с «Аталантой» (0:0), «Атлетико» победил «РБ Лейпциг» (2:1), «Штурм» проиграл «Бресту» (1:2).

«Аталанта» – «Арсенал» – единственный матч, в котором не сыграл тотал больше 2,5 голов. При этом букмекеры ждали результативную игру: на минимум 2 забитых мяча давали 1.79.

Ставки на Спортсе

Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?