«Монако» не сможет остановить нападение «Барселоны». Прогноз Карена Адамяна на матч ЛЧ
Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на матч 1-го тура общего этапа ЛЧ «Монако» – «Барселона».
Амбассадор БК «Фонбет» поставил на победу каталонцев с коэффициентом 1.73.
«Смена тренера явно пошла каталонцам на пользу. С приходом Флика «Барселона» стала показывать результативный футбол и по праву лидирует в Ла Лиге.
Все ярче и ярче проявляет себя один из главных героев минувшего Евро Ламин Ямаль. Да и Роберт Левандовски по-прежнему представляет угрозу для защиты соперников.
Я думаю, что «Монако» не сможет остановить нападение «Барселоны». Хоть монегаски и неплохо стартовали в чемпионате Франции, в данный момент они уступают сине-гранатовым по уровню игры.
Считаю, что «Барселона» подтвердит статус фаворита и начнет с победы выступление в Лиге чемпионов», – считает Адамян.
Игра состоится 19 сентября и начнется в 22:00 мск.
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