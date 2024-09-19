«Барса» котируется фаворитом матча с «Монако» в ЛЧ. На клуб Головина дают кэф 4.70
«Монако» примет «Барселону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Барселона» котируется фаворитом встречи за 1.71. На ничью можно поставить за 4.30, на победу «Монако» – за 4.70.
Обе команды еще не проигрывали в сезоне-2024/25.
Игра состоится 19 сентября и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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