«Ливерпуль» не проигрывает по угловым в ЛЧ 22 матча подряд. 1.45 – продление тренда

«Милан» примет «Ливерпуль» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Англии не проигрывает по угловым в ЛЧ с апреля 2021 года – 22 матча подряд. Из них 20 раз «Ливерпуль» победил и всего дважды сыграл вничью.

Букмекеры дают коэффициент 1.78 на то, что «Ливерпуль» победит «Милан» по угловым и 1.45 на то, что не проиграет.

Матч состоится 17 сентября, начало – в 22:00 мск.

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