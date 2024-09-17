«Ливерпуль» не проигрывает по угловым в ЛЧ 22 матча подряд. 1.45 – продление тренда
«Милан» примет «Ливерпуль» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Англии не проигрывает по угловым в ЛЧ с апреля 2021 года – 22 матча подряд. Из них 20 раз «Ливерпуль» победил и всего дважды сыграл вничью.
Букмекеры дают коэффициент 1.78 на то, что «Ливерпуль» победит «Милан» по угловым и 1.45 на то, что не проиграет.
Матч состоится 17 сентября, начало – в 22:00 мск.
Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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