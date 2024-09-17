«Урал» и «Сочи» выйдут в РПЛ, уверены букмекеры. В «Арсенал», «Балтику» и «Торпедо» верят сильно меньше
Букмекеры обновили котировки на итоги сезона Первой лиги.
Главными претендентами на итоговый выход в РПЛ (с учетом стыковых матчей) считаются «Урал» (1.20) и «Сочи» (1.46).
Лидирующий в лиге тульский «Арсенал» котируется лишь пятым с коэффициентом 3.40. Выше него у букмекеров расположились «Балтика» и «Торпедо» – по 3.20.
10 туров в Первой лиге: «Арсенал» и «Торпедо» – лидеры, но не фавориты, «Балтика» и «Сочи» мучаются
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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