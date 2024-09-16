«Эффективность вводимых законов в России на порядок выше». Гендиректор «Тенниси» – об ужесточении игорного законодательства в Казахстане
Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов сравнил регулирование игорного бизнеса в Казахстане и России.
С 9 сентября 2024 года в Казахстане начали действовать поправки по вопросам игорного бизнеса.
Основные нововведения – запрет на совершение ставок для госслужащих и граждан, состоящих в Едином реестре должников, а также ограничения на рекламу букмекеров и тотализаторов.
«В России законодательство тоже эволюционирует, но не так жестко и резко. Плюс в России на совершенно ином уровне борьба с нелегалами. Поэтому эффективность вводимых законов на порядок выше», – сказал Сулейманов в комментарии для Спортса’’.
В Казахстане – самая масштабная реформа беттинга: запрет на ставки госслужащим и новые ограничения на рекламу
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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