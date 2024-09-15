В Брянске открылась выставка с монетами для азартных игр эпохи династии Романовых

В Брянском государственном краеведческом музее открылась выставка «Монеты дома Романовых».

В экспозиции представлено более 500 монет эпохи Романовых, а также образцы более ранних периодов. Среди экспонатов есть денежные знаки, предназначенные исключительно для азартных игр. Это золотые монеты времен Елизаветы Петровны (1741–1762), известные как дворцовые.

По словам научного сотрудника отдела истории брянского музея Ростислава Павлея, дворцовые монеты использовались для карточных игр при дворе. Эквивалент денежных средств создали, чтобы знатные игроки не проигрывали свои имения и крепостных крестьян.

Выставка продлится до ноября.

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