Налоговую ставку на игорный бизнес в Ульяновской области повысят до 10 млн рублей
В Ульяновской области изменили налоговую ставку на игорный бизнес.
Ставка повысилась с 3 млн на 10 млн рублей. Правительство области отметило, что такой рост связан с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Ulpressa
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