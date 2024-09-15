«Барселона» не обыгрывала «Жирону» 3 матча подряд. 1.86 – серия прервется
«Барселона» сыграет в гостях с «Жироной» в 5-м туре Ла Лиги.
«Барса» котируется фаворитом с коэффициентом 1.86. На хозяев можно поставить за 4.10, на ничью – за 4.20.
Сине-гранатовые не обыгрывали «Жирону» 3 матча подряд. Последняя победа была в 2023 году (1:0).
Игра пройдет 15 сентября. Начало – в 17:15 мск.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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