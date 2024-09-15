«Тоттенхэм» и «Арсенал» забивали минимум 3 мяча в 6 из 7 последних очных матчей. Букмекеры уверены, что тренд продолжится

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в рамках 4-го тура АПЛ.

Победа «канониров» оценивается коэффициентом 2.55. На «Тоттенхэм» можно поставить за 2.80, на ничью – за 3.70.

Букмекеры ожидают, что матч получится результативным: на тотал больше 2,5 голов дают 1.60, на тотал меньше 2,5 – 2.35.

«Тоттенхэм» и «Арсенал» забивали минимум 3 мяча в 6 из 7 последних матчей.

Игра пройдет 15 сентября и начнется в 16:00 мск.

Ставки на Спортсе

Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?