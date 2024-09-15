«Тоттенхэм» и «Арсенал» забивали минимум 3 мяча в 6 из 7 последних очных матчей. Букмекеры уверены, что тренд продолжится
«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в рамках 4-го тура АПЛ.
Победа «канониров» оценивается коэффициентом 2.55. На «Тоттенхэм» можно поставить за 2.80, на ничью – за 3.70.
Букмекеры ожидают, что матч получится результативным: на тотал больше 2,5 голов дают 1.60, на тотал меньше 2,5 – 2.35.
«Тоттенхэм» и «Арсенал» забивали минимум 3 мяча в 6 из 7 последних матчей.
Игра пройдет 15 сентября и начнется в 16:00 мск.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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