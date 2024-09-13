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Дмитрий Хомуха предсказал три ничейных результата в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025

13-15 сентября пройдет восьмой тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 по футболу. Своим прогнозом на игры поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

Специалист считает, что минимум три матча тура могут завершиться ничейным результатом.

«ЦСКА по силам отобрать очки у «Зенита». Армейцы точно навяжут борьбу. Свои лучшие годы я провел в армейском клубе и после завершения карьеры работал в футбольной школе ЦСКА. Поэтому буду поддерживать армейцев, но, скорее всего, будет ничья», – рассказал эксперт.

На ничейных исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3.4, а на результативную ничью 2:2 можно поставить с коэффициентом 15.

«В южном дерби «Краснодара» и «Ростова» также склоняюсь к ничейному исходу. У «Краснодара» пропускает матч Кордоба – значимая фигура на передней линии быков. Обе команды играют в атаку, никто не собирается закрываться, поэтому болельщики в праве ожидать забитых мячей в обе стороны», – заявил тренер.

На ничейных исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3.75, а на результативную ничью 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.2.

«Московскому «Спартаку» будет очень непросто взять реванш у махачкалинского «Динамо» за поражение в матче Кубка России. «Динамо» –очень сыгранная и дисциплинированная команда, которая играет с полной самоотдачей в каждом матче. Кажется, что голы будут и в те, и в другие ворота, а встреча может завершиться ничьей», – подытожил Дмитрий Хомуха.

На ничейный исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3.85, а на результативную ничью 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.6.

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