«Крылья» забили 2 гола до перерва за 17 последних матчей. 1.54 – не забьют «Рубину» в первом тайме
«Рубин» примет «Крылья Советов» в 8-м туре РПЛ.
Самарский клуб за 17 последних встреч в РПЛ и Фонбет Кубке России ни разу не побеждал в первом тайме и забил всего два гола до перерыва.
Букмекеры дают коэффициент 1.54 на то, что «Крылья» не забьют «Рубину» в первом тайме.
Матч состоится 13 сентября и начнется в 20:15 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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