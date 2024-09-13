«Крылья» забили 2 гола до перерва за 17 последних матчей. 1.54 – не забьют «Рубину» в первом тайме

«Рубин» примет «Крылья Советов» в 8-м туре РПЛ.

Самарский клуб за 17 последних встреч в РПЛ и Фонбет Кубке России ни разу не побеждал в первом тайме и забил всего два гола до перерыва.

Букмекеры дают коэффициент 1.54 на то, что «Крылья» не забьют «Рубину» в первом тайме.

Матч состоится 13 сентября и начнется в 20:15 мск.

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