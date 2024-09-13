Прогноз Дорского на ЦСКА – «Зенит»: «Сомневаюсь, что будет пробит тотал больше 3,5»

Автор Спортса и амбассадор BetBoom Александр Дорский сделал прогноз на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

«До последнего дня трансферного окна Мусаев был фактически безальтернативен на острие атаки ЦСКА. Теперь у него появился конкурент – Сауль Гуарирапа. Перед матчем с «Зенитом» Гуарирапа провел в команде всего пару дней – ожидаем его в заявке, но не в старте.

Если заявление Семака о неготовности Глушенкова к ЦСКА – если это не новый этап медийных игр «Зенита» (а тренер в них пока вообще не участвовал), то, вероятно, Гонду номинально начнет на правом фланге атаки, как и в матче с «Пари НН». В товарищеском матче с «Кайратом» в паузу на сборные Гонду тоже оформил дубль – его нацеленность на удар пока приятно удивляет.

При таких вводных можно ожидать новых результативных действий от Мусаева и Гонду, но сомневаюсь, что в этом матче будет пробит, например, общий тотал больше 3,5», – заявил Дорский.

Матч состоится 14 сентября и начнется в 16:30 мск.

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