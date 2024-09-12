Суд в третий раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на два месяца

Суд продлил еще на два месяца запрет определенных действий бывшему генеральному директору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину.

«Ограничения продлены до 13 ноября 2024 года с сохранением ранее установленных запретов», – сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо.

Это уже третье продление запрета определенных действий Ляпустину.

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

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