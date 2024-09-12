  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Суд в третий раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на два месяца
0

Суд в третий раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на два месяца

Суд продлил еще на два месяца запрет определенных действий бывшему генеральному директору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину.

«Ограничения продлены до 13 ноября 2024 года с сохранением ранее установленных запретов», – сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо.

Это уже третье продление запрета определенных действий Ляпустину.

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

Ставки на Спортсе

Безумные кэфы отбора на ЧМ: Боливия угрожает Бразилии, Австралия упала ниже Индонезии, Узбекистан доминирует

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
logoпремьер-лига Россия
бизнес
происшествия
logoПервая лига
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
деньги
Мелбет
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В Казахстане почти в 5 раз выросло число правонарушений, связанных с азартными играми
сегодня, 13:58
Директор Olimpbet Гусев – о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Практически каждая 3-я игра в лиге – с нашим брендингом и активациями»
сегодня, 12:55
Элджей поставил 1 миллион рублей на победу Tundra над Gladiators на The International 2024
сегодня, 12:18Фото
Лебеденко о договорных матчах: «Вполне вероятно, что от результата уже ушли к карточкам»
сегодня, 11:15
Суд поддержал решение ФАС о признании ненадлежащей рекламу PARI. Букмекер использовал образ человека
сегодня, 10:54
Николай Оганезов о лотереях: «Возможность случайной «манны небесной» наиболее сильно влияет на «рецепторы» лудомана»
1сегодня, 09:43
Шибахара не выиграла ни одного сета у соперниц из топ-50. 2.45 – всухую проиграет 30-й ракетке Гарсии
сегодня, 08:53
Кудерметова проиграла Осорио, ведя 5:0 в решающем сете. На камбэк давали 101.00
2сегодня, 07:56
В Казахстане появился Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи
сегодня, 07:34
Николай Оганезов о «потолке» для ставок: «Уверен, что коллеги Терюшкова по Госдуме напомнят ему позицию главы государства»
2вчера, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ставка в 103 рубля на экспресс с кэфом 13528 помогла клиенту BetBoom выиграть почти 1.5 миллиона рублей! Купон спас гол Сперцяна на последних минутах матча
вчера, 15:04Реклама
FONBET И ФК Черноморец представляют коллекцию мерча
вчера, 14:01Реклама
Боливия выиграла первый матч отбора ЧМ на выезде с 1993 года. На победу над Чили давали 14.00
4вчера, 10:38
BetBoom запустил акцию «Победный прогноз» — компания разыграет 2 500 000 фрибетов за предсказания на матчи РПЛ!
10 сентября, 14:50Реклама
Финал BetBoom Dacha Belgrade 2024 показали в пабстомпе в центре Москвы
10 сентября, 14:25Реклама
Команда Дзюбы Mandalorian Team – победитель Т-Лиги уличного футбола
10 сентября, 10:14Реклама
Холанд не забил Казахстану. 2.10 – отличится в матче с Австрией
9 сентября, 14:50
Итоги всероссийских соревнований «ДоброFON» на призы мастера спорта СССР по дзюдо Виктора Зайцева
9 сентября, 13:46Реклама
Франция – явный букмекерский фаворит матча с Бельгией. Французы выиграли три последние личные встречи
9 сентября, 11:56
Блинкова проиграла 8 матчей подряд. 1.61 – уступит Соррибес-Тормо в Монастире
9 сентября, 09:41