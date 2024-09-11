В Казахстане почти в 5 раз выросло число правонарушений, связанных с азартными играми
В Казахстане зафиксировали резкий рост правонарушений, связанных с азартными играми.
С января по август 2024 года было зарегистрировано 103 административных правонарушения, связанных с азартными играми – в 4,5 раза больше показателя прошлого года.
Итоговая сумма штрафов составила 18,6 млн тенге, из которых было взыскано 10,7 млн тенге.
Общий объем услуг в сфере азартных игр Казахстана достиг 238,7 млрд тенге за первое полугодие, что на 15,3% больше, чем в прошлом году.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Bizmedia.kz
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