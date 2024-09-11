Баскетбольный ЦСКА проиграл шесть первых четвертей подряд. 2.60 – продление тренда

ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ.

Московский клуб проиграл первую четверть в шести матчах подряд – трижды в финале Лиги ВТБ против УНИКСа и трижды – в предсезонке.

Букмекеры дают коэффициент 2.60 на то, что «Локомотив-Кубань» выиграет первую четверть. 1.44 – ЦСКА не проиграет.

Матч состоится 11 сентября и начнется в 20:00 мск.

Ставки на Спортсе

Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?