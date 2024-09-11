Баскетбольный ЦСКА проиграл шесть первых четвертей подряд. 2.60 – продление тренда
ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ.
Московский клуб проиграл первую четверть в шести матчах подряд – трижды в финале Лиги ВТБ против УНИКСа и трижды – в предсезонке.
Букмекеры дают коэффициент 2.60 на то, что «Локомотив-Кубань» выиграет первую четверть. 1.44 – ЦСКА не проиграет.
Матч состоится 11 сентября и начнется в 20:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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