В Беларуси предложили поднять налоги для виртуальных игорных заведений

Правительство Беларуси предложило поднять налоги для владельцев виртуальных игорных заведений (ВИЗ).

За 2023 год на онлайн-казино в Беларуси пришлось 60,5% от общей суммы принятых для участия в азартных играх денежных средств; 60,9% от выплаченных выигрышей; 59,2% от игрового дохода. ВИЗ также принесли 57,2% всей прибыли от деятельности в сфере игорного бизнеса.

Показатель рентабельности составил 12,3%, что сопоставимо с рентабельностью в промышленности (12,6%) и строительстве (11%).

В связи с этим правительство Беларуси предложило с 1 января 2025 года увеличить ставку налога для ВИЗ с 8 до 10%.

В случае принятия изменений бюджет страны сможет получить дополнительно около 12,4 млн рублей в год.

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