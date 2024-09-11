В Беларуси предложили поднять налоги для виртуальных игорных заведений
Правительство Беларуси предложило поднять налоги для владельцев виртуальных игорных заведений (ВИЗ).
За 2023 год на онлайн-казино в Беларуси пришлось 60,5% от общей суммы принятых для участия в азартных играх денежных средств; 60,9% от выплаченных выигрышей; 59,2% от игрового дохода. ВИЗ также принесли 57,2% всей прибыли от деятельности в сфере игорного бизнеса.
Показатель рентабельности составил 12,3%, что сопоставимо с рентабельностью в промышленности (12,6%) и строительстве (11%).
В связи с этим правительство Беларуси предложило с 1 января 2025 года увеличить ставку налога для ВИЗ с 8 до 10%.
В случае принятия изменений бюджет страны сможет получить дополнительно около 12,4 млн рублей в год.
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