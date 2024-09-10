Терюшков предложил ограничить траты россиян на азартные игры: «Государству надо ввести «потолок», сколько ты можешь проиграть»

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил ввести «потолок» для ставок и дать право семье запрещать делать их близким.

«Мы сейчас в Комитете обсуждали эту инициативу, внесли законопроект, который как раз ограничивает человека. Он может сам написать заявление в первые два раза на четыре месяца, а если третий раз, он пишет до года.

Он может отказаться [делать ставки]. В единой информационной системе должны данные все отразиться.

Когда ты захочешь поставить, прийти, у тебя ставку не должны принять. Если принимают, то у тебя отъем лицензии, уголовное право, административное право вступают как карательный инструмент. То же самое и про казино», – заявил Терюшков.

По словам депутата, только единицы могут определить, что у них есть зависимость от азартных игр. Также Терюшков предложил ввести лимиты – например, чтобы человек за год мог потратить на азартные игры максимум 1/10 от своего фонда оплаты труда.

«Поэтому здесь государство должно защищать своих граждан. Мы должны думать не о этих двух процентах, о 20 миллиардах, которые придут (спортивным) федерациям.

Мы должны думать о моральном состоянии граждан. Если ты проиграл, ты об этом думаешь, то какая от тебя польза на работе, какая у тебя производительность труда будет, как ты в семье себя будешь вести.

Это все будет влиять на социально-экономические показатели нашего государства. Государству обязательно надо задуматься и ввести «потолки», сколько ты можешь проиграть», – добавил депутат.

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