  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Терюшков предложил ограничить траты россиян на азартные игры: «Государству надо ввести «потолок», сколько ты можешь проиграть»
2

Терюшков предложил ограничить траты россиян на азартные игры: «Государству надо ввести «потолок», сколько ты можешь проиграть»

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил ввести «потолок» для ставок и дать право семье запрещать делать их близким.

«Мы сейчас в Комитете обсуждали эту инициативу, внесли законопроект, который как раз ограничивает человека. Он может сам написать заявление в первые два раза на четыре месяца, а если третий раз, он пишет до года.

Он может отказаться [делать ставки]. В единой информационной системе должны данные все отразиться.

Когда ты захочешь поставить, прийти, у тебя ставку не должны принять. Если принимают, то у тебя отъем лицензии, уголовное право, административное право вступают как карательный инструмент. То же самое и про казино», – заявил Терюшков.

По словам депутата, только единицы могут определить, что у них есть зависимость от азартных игр. Также Терюшков предложил ввести лимиты – например, чтобы человек за год мог потратить на азартные игры максимум 1/10 от своего фонда оплаты труда.

«Поэтому здесь государство должно защищать своих граждан. Мы должны думать не о этих двух процентах, о 20 миллиардах, которые придут (спортивным) федерациям.

Мы должны думать о моральном состоянии граждан. Если ты проиграл, ты об этом думаешь, то какая от тебя польза на работе, какая у тебя производительность труда будет, как ты в семье себя будешь вести.

Это все будет влиять на социально-экономические показатели нашего государства. Государству обязательно надо задуматься и ввести «потолки», сколько ты можешь проиграть», – добавил депутат.

Ставки на Спортсе

Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии? 

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Дума ТВ»
Государственная дума
Ставки на спорт
logoРоман Терюшков
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ирак ни разу не побеждал Кувейт на выезде. 1.65 – неудачный тренд прервется
11 минут назад
Блогера Асхаба Тамаева проверят из-за рекламы онлайн-казино. На него пожаловалась Мизулина
сегодня, 12:46
Кейн проведет 100-й матч за сборную Англии. 1.55 – забьет Финляндии, 1.36 – отметится результативным действием
сегодня, 11:57
43 футболиста пожизненно дисквалифицированы в Китае за договорные матчи
6сегодня, 11:38
Кыргызстан и Узбекистан пробили тотал 2,5 во всех личных встречах. 2.25 – продление тренда
сегодня, 10:51
Нидерланды – фавориты матча с Германией в Лиге наций по версии букмекеров
сегодня, 09:59
«Фонбет» выиграл суд у беттора, который воспользовался ошибкой в коэффициентах из-за болезни лайв-аналитика
5сегодня, 09:35
«Реалу» осталось 7 матчей до рекорда «Барселоны» по количеству игр без поражений в Ла Лиге
14сегодня, 07:47
В Узбекистане бетторы тратят на ставки от 300 млн до 1 млрд долларов в год
вчера, 13:58
Лишь у 5 из 12 клубов Единой лиги ВТБ есть беттинг-спонсоры
вчера, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Команда Дзюбы Mandalorian Team – победитель Т-Лиги уличного футбола
сегодня, 10:14Реклама
Холанд не забил Казахстану. 2.10 – отличится в матче с Австрией
вчера, 14:50
Итоги всероссийских соревнований «ДоброFON» на призы мастера спорта СССР по дзюдо Виктора Зайцева
вчера, 13:46Реклама
Франция – явный букмекерский фаворит матча с Бельгией. Французы выиграли три последние личные встречи
вчера, 11:56
Блинкова проиграла 8 матчей подряд. 1.61 – уступит Соррибес-Тормо в Монастире
вчера, 09:41
«Авангард» и «Ак Барс» забросили меньше 6 шайб в 17 из 18 последних матчей. 1.50 – продление тренда
2вчера, 08:33
Акции мировых производителей игрового оборудования выросли на 5,5% в августе
8 сентября, 16:56
В 5 матчах подряд с участием Дании сыграл тотал меньше 2,5 голов. 1.60 – снова зайдет в игре с Сербией
8 сентября, 14:53
Тотал больше 2,5 голов сыграл в 6 из 7 последних матчей с участием Нидерландов. В игре с Боснией и Герцеговиной на это дают 1.52
7 сентября, 16:51
В Киргизии игрокам казино будут выдавать выигрыш, только если у них нет местного гражданства
7 сентября, 15:53