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Лишь у 5 из 12 клубов Единой лиги ВТБ есть беттинг-спонсоры

Большинство клубов Единой лиги ВТБ не имеют контрактов с букмекерскими компаниями.

По данным исследования Спортса, беттинг-спонсоры есть лишь у 5 команд из 12 – у ЦСКА, УНИКСа, МБА-МАИ, «Нижнего Новгорода» и «Уралмаша».

Пять клубов между собой поделили три букмекера. «Винлайн» забрал ЦСКА и УНИКС, «Пари» спонсирует «Нижний Новгород» и «Уралмаш», «Бетбум» на контракте с МБА-МАИ.

Ставки на Спортсе

Беттинг-спонсоры в Единой лиге ВТБ: всего у 5 клубов из 12

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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