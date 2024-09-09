Франция – явный букмекерский фаворит матча с Бельгией. Французы выиграли три последние личные встречи

Франция примет Бельгию во втором туре группового этапа Лиги наций.

Французы обыграли бельгийцев в трех последних личных встречах, в том числе в 1/8 финала Евро-2024.

Букмекеры считают Францию явным фаворитом встречи за 1.86. На победу Бельгии дают коэффициент 4.50, на ничью – 3.75.

Матч состоится 9 сентября и начнется в 21:45 мск.

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