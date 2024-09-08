В 5 матчах подряд с участием Дании сыграл тотал меньше 2,5 голов. 1.60 – снова зайдет в игре с Сербией
Сборная Дании примет Сербию во 2-м туре Лиги наций.
Датчане – явные фавориты за 1.80. Шансы сербов оценивают в 4.90, на ничью предлагают 3.60.
В 5 матчах подряд с участием Дании сыграл тотал меньше 2,5 мячей. В предстоящей встрече на это дают 1.60.
Игра пройдет 8 сентября и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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