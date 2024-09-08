Испания забила меньше 1,5 мячей в 5 матчах подряд против Швейцарии. На это в предстоящей игре дают 1.80
Сборная Испании сыграет в гостях со Швейцарией в 2-м туре Лиги наций.
Испания – фаворит за 1.80. На Швейцарию дают 5.00, на ничью – 3.75.
Испанцы забили меньше 1,5 мячей в 5 матчах подряд против швейцарцев. В предстоящей игре индивидуальный тотал Испании меньше 1,5 оценивают в 1.80.
Встреча состоится 8 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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