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  • Фриц – второй после Рууда самый сенсационный финалист US Open за последние 7 лет по версии букмекеров
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Фриц – второй после Рууда самый сенсационный финалист US Open за последние 7 лет по версии букмекеров

Тэйлор Фриц вышел в финал US Open, где сыграет с Янником Синнером.

Перед стартом турнира букмекеры оценивали титул американца коэффициентом 50.00. Таким образом, Тэйлор стал вторым самым сенсационным финалистом US open за последние 7 лет после Каспера Рууда – в 2022-м на норвежца давали 66.00.

Фриц вышел в первый финал «Большого шлема» с 33-й попытки.

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Тэйлор Фриц – сенсационный финалист US Open с кэфом 50.00. Вспомните, кто удивлял еще больше?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoUS Open
Ставки на спорт
logoТэйлор Фриц
logoКаспер Рууд
Ставки на теннис
logoЯнник Синнер
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