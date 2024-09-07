Фриц – второй после Рууда самый сенсационный финалист US Open за последние 7 лет по версии букмекеров

Тэйлор Фриц вышел в финал US Open, где сыграет с Янником Синнером.

Перед стартом турнира букмекеры оценивали титул американца коэффициентом 50.00. Таким образом, Тэйлор стал вторым самым сенсационным финалистом US open за последние 7 лет после Каспера Рууда – в 2022-м на норвежца давали 66.00.

Фриц вышел в первый финал «Большого шлема» с 33-й попытки.

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Тэйлор Фриц – сенсационный финалист US Open с кэфом 50.00. Вспомните, кто удивлял еще больше?