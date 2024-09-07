За 2 года 17 матчей в Германии могли быть договорными. Немецкий футбольный союз начал расследование
За последние 2 года 17 матчей в Германии потенциально могли быть договорными.
По данным источника Hamburger Morgenpost, на игры оказывалось влияние с целью получения прибыли от ставок. Под подозрение попали матчи команд из третьего дивизиона, а также из двух региональных и нескольких более высоких лиг.
В некоторых из этих встреч были замечены необоснованные решения арбитров или неестественные ошибки игроков. Немецкий футбольный союз (DFB) начал расследование.
Сообщается, что информация об исходах договорных матчей продавалась в даркнете. При этом букмекеры не выявили подозрительной активности по отношению к 17 играм, по которым инициировано расследование.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yahoo News
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