7 из 10 последних матчей между Ирландией и Англией закончились вничью. На это в предстоящей очной встрече в Лиге наций дают 4.20

Сборная Англии сыграет в гостях с Ирландией в 1-м туре Лиги наций.

Англия – явный фаворит за 1.55. На ирландцев дают 6.50. 7 из 10 последних матчей между Ирландией и Англией закончились вничью, 6 из 10 – со счетом 1:1.

В предстоящей встрече на ничью предлагается коэффициент 4.20, на точный счет 1:1 – 7.30.

Матч пройдет 7 сентября. Начало – в 19:00 мск.

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