Роналду забил 900 голов за карьеру. 5.80 – доберется до 1000 мячей

Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 5.80 на то, что нападающий «Аль-Насра» забьет 1000 голов до конца карьеры.

За 2.10 можно поставить на то, что 39-летний португалец отличится на ЧМ-2026.

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