Роналду забил 900 голов за карьеру. 5.80 – доберется до 1000 мячей
Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.
Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 5.80 на то, что нападающий «Аль-Насра» забьет 1000 голов до конца карьеры.
За 2.10 можно поставить на то, что 39-летний португалец отличится на ЧМ-2026.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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