Коэффициент на победу России над Вьетнамом обвалился почти в два раза за неделю

Сборные Вьетнама и России встретятся в товарищеском матче.

Россия котируется фаворитом встречи за 1.24. Еще неделю назад на победу команды Валерия Карпина можно было поставить за 1.44.

На успех Вьетнама дают коэффициент 14.50, на ничью – 6.60.

Матч состоится 5 сентября, начало – в 16:00 мск.

Ставки на Спортсе

Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги