Коэффициент на победу России над Вьетнамом обвалился почти в два раза за неделю
Сборные Вьетнама и России встретятся в товарищеском матче.
Россия котируется фаворитом встречи за 1.24. Еще неделю назад на победу команды Валерия Карпина можно было поставить за 1.44.
На успех Вьетнама дают коэффициент 14.50, на ничью – 6.60.
Матч состоится 5 сентября, начало – в 16:00 мск.
Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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