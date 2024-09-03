Холанд побьет рекорд АПЛ по голам за сезон, считают букмекеры. Он забил 7 голов в 3 турах

Эрлинг Холанд забил 7 голов в трех стартовых турах сезона АПЛ.

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на то, что нападающий «Ман Сити» пробьет тотал 38,5 в этом сезоне.

Если ожидания букмекеров подтвердятся, Холанд побьет рекорд АПЛ по голам за чемпионат, установленный самим норвежцем в сезоне-2022/23 – 36 голов.

Ставки на Спортсе

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