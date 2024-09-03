FONBET выступил партнером Ночи московского спорта по настольному теннису

Турниры стали частью фестиваля «Ночь московского спорта» и проходили на площади у ЦУМа 31 августа с 20-00 до 23-00. Участие в них приняли более 400 любителей спорта.

Для участников фестиваля организаторы оборудовали 30 столов, семь из которых были мини-размера. Любители настольного тенниса могли померяться силами друг с другом в трех дисциплинах – народном теннисе по обычным правилам, теннисе на сковородках и мини-теннисе – или принять участие в конкурсах и челленджах.

Организаторами турнира выступили Департамент спорта Москвы, Liga Pro и букмекерская компания FONBET.