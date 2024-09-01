Тотал меньше 2,5 голов сыграл во всех матчах с участием махачкалинского «Динамо» в этом сезоне РПЛ. Следующая игра – с «Крыльями»

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«Крылья Советов» примут «Динамо» Махачкала в 7-м туре РПЛ.

Хозяева идут фаворитами за 1.90. Победа гостей оценивается в 4.70, ничья – в 3.50.

Букмекеры ожидают, что матч не получится результативным – на тотал меньше 2,5 голов предлагается коэффициент 1.65. На тотал больше 2,5 дают 2.25.

В этом сезоне РПЛ все игры с участием махачкалинцев были низовыми.

Встреча состоится 1 сентября. Начало – в 17:30 мск.

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