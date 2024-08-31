«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин». Гол Барко оценивался в 2.95

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Ставки на спорт Роман Зобнин Эсекиэль Барко Ставки на футбол Илья Рожков Ставки

«Спартак» победил «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

На 62-й минуте красно-белые остались вдесятером после удаления Романа Зобнина. На 72-й минуте в ворота «Рубина» был назначен пенальти за игру рукой защитника Ильи Рожкова.

До матча на красно-белых можно было поставить за 1.57. На пенальти и удаление давали коэффициент 8.00.

Гол Эсекиэля Барко котировался за 2.95. Это 3-й забитый мяч аргентинца в текущем сезоне РПЛ.

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17 комментариев
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Барко топ!
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С победой, КБ. Рубин приехал бицца-бороцца и не давать играть. Но отлично что все таки выгрызли победу 💪
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Всех Спартачей с победой! Учимся играть с автобусами... Как бы то ни было прямо сейчас мы уже третьи и по-прежнему не пропускаем в чемпионате! Вперёд Спартак!
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Играть с андердогами, заведомо куча нарушений и травм. 25 нарушений. Из них 15 на Барко. Тактика мелкого фола- это не футбол.
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Рому удалили по за слугам. Он пока не влился в ритм Станковича. Весь Спартак сейчас очень динамичен, Рома пока не поспевает. Николсон вышел, по тому времени сто провел - днище полное. Ноль действий на поле: там оттерли, там не доборолся, там не отдал - для чего вышел то??? В целом Спартак растет, это видно. Барко красавчик!!!😍
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Ответ Евгений Елистратов
Барко топ!
Просто красава. Еще отмечу Наиля
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Ответ Евгений Елистратов
Барко топ!
Барко однозначно лучший игрок РПЛ с первого выхода на поле и без раскачки...
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+7
Ответ Рамиль Галиахметов
Комментарий скрыт
За что? Разве что за то, что составы уравнивать должен был, да не стал этого делать.
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Это ответ всем, кто ноет, что в меньшенстве играть очень тяжело. Сегодня Спартак по сути ничего не дал сделать сопернику, у которого было большенство и что не маловажно без подленькой затяжки времени.
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Барко,экстра-класс,отрабатывает везде!!!Промеса бы рядом,связка супер бы была!!!Всех с победой красно-белые!!!🔴⚪👊👍🤝🙌Благодарю за игру аргентинец!!!🇦🇷🔴⚪🇷🇺
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КБ всех с победой! Но какой же унылый рубин. Пенальти как пенальти а вот тактика рубина от слова рубить! Не скажу что наши играли идеально но в принципе приемлемо. Понравился НН ,проиграли но хотя бы пытались играть а тут просто …..
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нужен хороший опорник для команды
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Ответ Рамиль Галиахметов
Комментарий скрыт
А причем тут Карась если такие правила? Я тоже не в восторге от этого пенальти, но если так прописано в правилах, то что делать судье в таком случае? Игнорировать правила? Тем более его ВАР позвал к монитору
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Ответ Евгений Скоробогатько
Рому удалили по за слугам. Он пока не влился в ритм Станковича. Весь Спартак сейчас очень динамичен, Рома пока не поспевает. Николсон вышел, по тому времени сто провел - днище полное. Ноль действий на поле: там оттерли, там не доборолся, там не отдал - для чего вышел то??? В целом Спартак растет, это видно. Барко красавчик!!!😍
согласен николсон никакой толку пока нет от него
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