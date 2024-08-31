«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин». Гол Барко оценивался в 2.95

«Спартак» победил «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

На 62-й минуте красно-белые остались вдесятером после удаления Романа Зобнина. На 72-й минуте в ворота «Рубина» был назначен пенальти за игру рукой защитника Ильи Рожкова.

До матча на красно-белых можно было поставить за 1.57. На пенальти и удаление давали коэффициент 8.00.

Гол Эсекиэля Барко котировался за 2.95. Это 3-й забитый мяч аргентинца в текущем сезоне РПЛ.

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