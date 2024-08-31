Дайч – фаворит на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров. «Эвертон» упустил победу над «Борнмутом», ведя 2:0 к 87-й минуте

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Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

Фаворитом считается Шон Дайч с коэффициентом 6.00. «Эвертон» упустил победу над «Борнмутом» в 3-м туре АПЛ.

«Ириски» вели 2:0 к 87-й минуте, но в итоге «Борнмут» победил со счетом 3:2. Это самый поздний камбэк в истории АПЛ с разницы минус 2 мяча.

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Шон Дайч («Эвертон») – 6.00;

2. Энцо Мареска («Челси») – 6.50;

3. Хулен Лопетеги («Вест Хэм») – 8.50;

4. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 10.00;

5. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 11.00.

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«Эвертон» умудрился проиграть, когда на соперника давали 501.00. Дайча теперь уволят?

6 комментариев
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ого, Тен Хаг внезапно только четвёртый уже
прям в гору дела пошли
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Саутгейт придет, порядок наведет. будет жесткий бус, нули на табло и победы в серии пенальти.
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...букмекеры, английские или российские? Похоже местные :)
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Плотные 4-4-2 не утонут, раньше него точно уволят кого-то другого))
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Мне кажется, на Мареску коэфф сильно занижен. Каким бы неадекватным руководство Челси ни выставляли, он скорее при любом результате до конца сезона доработает, плюс еще в прошлом сезоне при Поче оттолкнулись от того дна, на котором игра команды была просто ужасна (времена Поттера и Лэмпарда).
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Ответ Любезный Коссутий
Саутгейт придет, порядок наведет. будет жесткий бус, нули на табло и победы в серии пенальти.
В серии пенальти еще повезти надо
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