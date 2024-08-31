Дайч – фаворит на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров. «Эвертон» упустил победу над «Борнмутом», ведя 2:0 к 87-й минуте
Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».
Фаворитом считается Шон Дайч с коэффициентом 6.00. «Эвертон» упустил победу над «Борнмутом» в 3-м туре АПЛ.
«Ириски» вели 2:0 к 87-й минуте, но в итоге «Борнмут» победил со счетом 3:2. Это самый поздний камбэк в истории АПЛ с разницы минус 2 мяча.
Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Шон Дайч («Эвертон») – 6.00;
2. Энцо Мареска («Челси») – 6.50;
3. Хулен Лопетеги («Вест Хэм») – 8.50;
4. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 10.00;
5. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 11.00.
«Эвертон» умудрился проиграть, когда на соперника давали 501.00. Дайча теперь уволят?
прям в гору дела пошли