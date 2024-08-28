«Пари НН» сыграл против «Краснодара» в футболках с кодом #00c7b1 на груди. Так клуб обошел запрет на рекламу букмекеров в Фонбет Кубке России

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«Пари НН» сыграл с «Краснодаром» (0:1) в Фонбет Кубке России в футболках с кодом #00c7b1 вместо логотипа букмекерской компании PARI.

«#00c7b1 — код нашего главного цвета, который появился на джерси «Пари НН» на сегодняшнем матче против «Краснодара».

Почему не лого PARI? Потому что на турнире есть ограничения по рекламе клубных партнеров, а разместить код нашего цвета на форме никто не мешает», – сообщили в БК PARI.

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14 комментариев
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Всеми силами плодят лудоманию!
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Ответ леннорыч-абрамович
Всеми силами плодят лудоманию!
Так сам кубок называется именем букмейкера)
+26
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Можно было ещё разместить код на первый бонус))))
+19
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Ответ Swimming guru
Так сам кубок называется именем букмейкера)
Я и говорю, что все усилия прикладывают для популяризации лудомании.
+10
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Одна лудомания
+6
0
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ЛСДУЗ и ЙФЯУ9
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Ответ Diald
может лучше ахмат и махачкала?
Этих можно через стыки чтоб всех троих выкинуть
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Так вот, что это было. Я смотрел матч с трибун, не раз видел эту надпись, но так и не понял, что она значит, пока не прочитал новость
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Ну, то, что не нейминг, а именно лого PARI на эмблеме клуба, Фонбет, мол, не заметил
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Ответ Swimming guru
Так сам кубок называется именем букмейкера)
ну хоть не бурмистрова
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Ответ леннорыч-абрамович
Всеми силами плодят лудоманию!
никому больше спонсировать футбол не интересно прост
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Ответ Pelerin
НН и Махачкала на выход!
может лучше ахмат и махачкала?
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Ответ Diald
может лучше ахмат и махачкала?
Лучше втроëм. А Дыров уже на ладан дышит, сейчас команда без его присмотра и скандалы сразу на нет сошли...
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