«Пари НН» сыграл против «Краснодара» в футболках с кодом #00c7b1 на груди. Так клуб обошел запрет на рекламу букмекеров в Фонбет Кубке России

«Пари НН» сыграл с «Краснодаром» (0:1) в Фонбет Кубке России в футболках с кодом #00c7b1 вместо логотипа букмекерской компании PARI.

«#00c7b1 — код нашего главного цвета, который появился на джерси «Пари НН» на сегодняшнем матче против «Краснодара».

Почему не лого PARI? Потому что на турнире есть ограничения по рекламе клубных партнеров, а разместить код нашего цвета на форме никто не мешает», – сообщили в БК PARI.

Ставки на Спортсе

Восемь самых вероятных трансферов в конце августа. Кого успеют купить гранды до закрытия окна?