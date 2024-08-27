«Галатасарай» 17 лет не проходит дальше в еврокубках, если проигрывает первый матч. 2.66 – «Янг Бойз» выйдет в групповой этап ЛЧ после победы в первой игре
«Галатасарай» примет «Янг Бойз» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.
Первая игра завершилась победой швейцарского клуба со счетом 3:2.
«Галатасарай» за последние 17 лет четыре раза проиграл в первой встрече двухматчевого противостояния в еврокубках, и каждый раз вылетал из турнира.
Букмекеры дают коэффициент 2.66 на то, что неудачная серия «Галатасарая» продолжится, и «Янг Бойз» выйдет в групповой этап ЛЧ после победы в первой игре. На проход турецкого клуба дают 1.51.
Матч состоится 27 августа и начнется в 22:00 мск.
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