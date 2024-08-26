Получи фрибет до 10 000 рублей за прогноз на The International в БЕТСИТИ. Ставь на топовый турнир по Dota 2
Уже 4 сентября стартует самый крутой турнир по Dota 2 – The International. Он может принести не только яркие эмоции, но и фрибет от БЕТСИТИ до 10 000 рублей!
Стать участником акции «Киберсентябрь» можно с 26 августа по 3 сентября включительно. Правила максимально простые:
- Составь прогноз на результаты TI13 на странице акции;
- Ставь от 500 рублей с кэфом от 1.50 на киберспорт и быстрые игры;
- Сделай оборот от 10 000 рублей.
В акции учитываются ставки, сделанные после составления прогноза на The International и до 16 сентября включительно. Чем точнее прогноз и выше оборот, тем больше сумма фрибета.
Если ты выполнишь условия акции и сделаешь хотя бы один верный прогноз, то гарантированно получишь фрибет.
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