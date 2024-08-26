Лукаку забьет около 15 голов в дебютном сезоне за «Наполи» в Серии А, считают букмекеры

Букмекеры начали принимать ставки на результативность Ромелу Лукаку в «Наполи».

За 1.90 можно поставить на то, что 31-летний бельгиец забьет минимум 15 голов в дебютном сезоне за «Наполи» в Серии А. 1.95 – Лукаку отдаст минимум семь ассистов.

Ранее стало известно, что «Челси» согласился продать 31-летнего форварда в «Наполи» за 30 миллионов евро. Еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал 4 ассиста.

Ставки на Спортсе

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