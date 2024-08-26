Константин Гусев: «Olimpbet еще не закончил работу по подписанию новых партнеров. Скоро вас ожидают сюрпризы»
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев анонсировал новое партнерское соглашение букмекера.
Ранее Olimpbet заключил контракт с хоккейным ЦСКА сроком на один год.
«Небольшой спойлер. Компания Olimpbet еще не закончила работу этим летом по подписанию новых партнеров. Скоро вас ожидают сюрпризы, следите за новостями», – заявил Гусев.
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