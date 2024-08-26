Соболев перейдет в «Зенит», уверены букмекеры. На гол за «Спартак» в этом сезоне дают 4.00

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Александр Соболев Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекер «Тенниси» открыл линию на будущее Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

За 1.60 можно поставить на то, что форвард забьет первый гол в сезоне-2024/25 за «Зенит».

Коэффициентом 4.00 оценивается вероятность гола Соболева в этом сезоне за «Спартак». Гол за любой другой российский клуб оценивается за 4.00, гол за иностранный клуб – за 7.00.

Ставки на Спортсе

Мбаппе дает фору Левандовскому: голов пока нет. Букмекеры ошиблись в прогнозах?

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поднадоела уже эта история. Судя по тому что говорят футболисты, он видимо вобще всем нахамил.
+7
0
+7
Какой коэффициент за первый нырок 🐬
+6
0
+6
А какой кэф , что нигде не забьёт?
+5
-1
+4
Зенит уже аргентинца Лусиану Гонду подписал за 10 лямов.
Соболев аут.
Спортс, спит что ли? 🤣
+3
0
+3
Ответ Сварщик в городе
И пусть канает...)))
Нет уж. Спасибо.
+2
0
+2
Ответ Карпов Стас
А какой кэф , что нигде не забьёт?
одинаковые мысли))
+2
-1
+1
И пусть канает...)))
+2
-2
0
😥
0
0
0
Это он значит и за Реал или Барсу может забить ? ))) Надо соточку поставить )))
0
0
0
а где кэф, что вообще не забьёт?
или он уже забил))
0
0
0
Странные товарищи....
0
0
0
Предлагаю объяить тему Соболева табу. Блевать уже тянет от этой мылодрамы.
0
0
0
Да перейдет перейдет , задолбали уже с этим Соболевым!
0
0
0
Ответ Владислав88
Зенит уже аргентинца Лусиану Гонду подписал за 10 лямов. Соболев аут. Спортс, спит что ли? 🤣
Значит, будет дисконт. Спартаку тоже этот изгой ни к чему.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий