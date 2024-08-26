Соболев перейдет в «Зенит», уверены букмекеры. На гол за «Спартак» в этом сезоне дают 4.00

Букмекер «Тенниси» открыл линию на будущее Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

За 1.60 можно поставить на то, что форвард забьет первый гол в сезоне-2024/25 за «Зенит».

Коэффициентом 4.00 оценивается вероятность гола Соболева в этом сезоне за «Спартак». Гол за любой другой российский клуб оценивается за 4.00, гол за иностранный клуб – за 7.00.

Ставки на Спортсе

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