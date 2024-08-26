Федерер – единственный теннисист в 21 веке, защитивший титул на US Open. За последние 16 лет это не удалось никому

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Чемпион US Open в мужском одиночном разряде 16 лет не может защитить титул.

Роджер Федерер – последний теннисист, которому удалось это сделать. 8 сентября 2008 года он выиграл турнир в пятый раз подряд, победив в финале Энди Маррея.

Никто другой не защищал титул на US Open в 21 веке.

В 2023-м турнир выиграл Новак Джокович. В этом году сербский теннисист котируется вторым фаворитом (3.50) после Карлоса Алькараса (2.70).

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40 комментариев
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Что тут сказать? Федерер легенда!
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-8
+24
Ну Федерер лучший на юс опен и Уимблдон, Рафа на рг, а Джокович на АО,
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-2
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Самый сложный бш
+11
-3
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Атец
+9
-1
+8
И после победы в 2008 году не просто победы закончились, как отрезало и по финалам. 2009 год и 2015. И на этом все.
+10
-2
+8
Преимущество Федерера на сверхбыстром ЮСОшном харде было огромнейшее. При том, что сам Роджер никогда не подходил к последнему шлему сезона в отличной форме. А потом ЮСО очень сильно замедлили и все закончилось. Сам стрик правда был прерван ДельПо на последнем реально быстром ЮСО 2009.
+7
0
+7
Ответ Елена_1116339485
а что значит защитить титул?
Выиграть два раза подряд
+6
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Ответ Mel"s
допинговичу никогда не достигнуть величия Маэстро!
Про Янника это и без допинга было понятно
+6
0
+6
Ответ Хозяин патриотов
Комментарий скрыт
А кто второй в истории?)
+4
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+4
ЮСО - ТБШ конца сезона. Силы игроков израсходованы. Поэтому он и считается самым сложным. Канеш я топлю за Императора - он нравится мне как сложная Личность.
Ничего предсказывать не возьмусь. Какой-то озноб.
+8
-4
+4
Ответ Новак Шпагатович
И после победы в 2008 году не просто победы закончились, как отрезало и по финалам. 2009 год и 2015. И на этом все.
Там дважды 40-15 решили, да уж, прям драма
+3
0
+3
Ответ Елена_1116339485
а что значит защитить титул?
Надавать другим по хлеборезкам..
+4
-1
+3
Ответ Mel"s
допинговичу никогда не достигнуть величия Маэстро!
Да, Синнеру будет сложно это сделать😀‼️
+2
0
+2
Ответ Радость Ди Мария
Что тебе было понятно?
Что величия уровня бигов ему не достигнуть
+2
0
+2
Ответ Максим Пестов
По ЮСО видимо
Коннорс и Сампрас Юсо так же выигрывали 5 раз, надеюсь, что и Новак будет в этой компании.
+3
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+2
До него в 97 и 98 сделал Патрик Рафтер.
А перед ним 95 и 96 сделал Сампрас.
91 и 92 Эдберг.
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Ответ Верховенский1990
Коннорс и Сампрас Юсо так же выигрывали 5 раз, надеюсь, что и Новак будет в этой компании.
Было бы красиво выиграть 25 шлем на ЮСО, после неудачной первой половины сезона
+2
-1
+1
Ответ daiv18
Джокович лучший на этом шлеме, 10 финалов, вечный рекорд.
Не смешно. Джок являясь королём харда-выигрывал его почти так же как эРГэ - трэш
0
0
0
Фаворитом как раз таки идет Джокович
+5
-5
0
Ответ as009595@icloud.com
Ну Федерер лучший на юс опен и Уимблдон, Рафа на рг, а Джокович на АО,
База.
+1
-1
0
Ответ Syndycate
А кто второй в истории?)
Старина второй)
0
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0
Ответ Skip
Новак жаждет побить и это достижение Феда 😉
пять раз подряд?))
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0
0
Ответ Верховенский1990
Рекорд по Уимблдонам, а какой 2-й рекорд?
По ЮСО видимо
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Ответ Stas Salesov
Два рекорда за Федом, которые Величайший так и не смог переписать на себя. Здесь тоже Алькарас может его оборонять
Рекорд по Уимблдонам, а какой 2-й рекорд?
0
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Ну значит Новаку пора прервать эту серию.
+4
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а что значит защитить титул?
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Рублев сейчас это повторит. В эти два года
+1
-1
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Новак жаждет побить и это достижение Феда 😉
+7
-7
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