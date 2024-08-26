Федерер – единственный теннисист в 21 веке, защитивший титул на US Open. За последние 16 лет это не удалось никому
Чемпион US Open в мужском одиночном разряде 16 лет не может защитить титул.
Роджер Федерер – последний теннисист, которому удалось это сделать. 8 сентября 2008 года он выиграл турнир в пятый раз подряд, победив в финале Энди Маррея.
Никто другой не защищал титул на US Open в 21 веке.
В 2023-м турнир выиграл Новак Джокович. В этом году сербский теннисист котируется вторым фаворитом (3.50) после Карлоса Алькараса (2.70).
Мбаппе дает фору Левандовскому: голов пока нет. Букмекеры ошиблись в прогнозах?
Ничего предсказывать не возьмусь. Какой-то озноб.
А перед ним 95 и 96 сделал Сампрас.
91 и 92 Эдберг.