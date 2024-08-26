Федерер – единственный теннисист в 21 веке, защитивший титул на US Open. За последние 16 лет это не удалось никому

Чемпион US Open в мужском одиночном разряде 16 лет не может защитить титул.

Роджер Федерер – последний теннисист, которому удалось это сделать. 8 сентября 2008 года он выиграл турнир в пятый раз подряд, победив в финале Энди Маррея.

Никто другой не защищал титул на US Open в 21 веке.

В 2023-м турнир выиграл Новак Джокович. В этом году сербский теннисист котируется вторым фаворитом (3.50) после Карлоса Алькараса (2.70).

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