Paddy Power выплатил все ставки на вылет «Эвертона» из АПЛ. Клуб проиграл два матча на старте сезона с общим счетом 0:7

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«Эвертон» проиграл «Тоттенхэму» (0:4) и «Брайтону» (0:3) на старте сезона АПЛ.

После матча 2-го тура с «Тоттенхэмом» британский букмекер Paddy Power рассчитал все ставки на вылет «Эвертона» выигрышем. На понижение ливерпульцев давали коэффициент 2.20.

Ранее Paddy Power уже после первого тура чемпионата Шотландии выплатил все ставки на титул «Селтика». Чемпионство клуба шло с коэффициентом 1.44.

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5 комментариев
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Психанули
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+9
Ответ Vvild
Психанули
Скорее провели классную рекламную акцию
+3
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+3
Ответ Александр Андреев
Больше на вылет Эвертона не будут принимать ставки?
Не знаю, но то что о них узнали в таком ключе — огромный плюс. Для них.
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Ответ neolol0
Скорее провели классную рекламную акцию
Больше на вылет Эвертона не будут принимать ставки?
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