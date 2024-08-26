Paddy Power выплатил все ставки на вылет «Эвертона» из АПЛ. Клуб проиграл два матча на старте сезона с общим счетом 0:7

«Эвертон» проиграл «Тоттенхэму» (0:4) и «Брайтону» (0:3) на старте сезона АПЛ.

После матча 2-го тура с «Тоттенхэмом» британский букмекер Paddy Power рассчитал все ставки на вылет «Эвертона» выигрышем. На понижение ливерпульцев давали коэффициент 2.20.

Ранее Paddy Power уже после первого тура чемпионата Шотландии выплатил все ставки на титул «Селтика». Чемпионство клуба шло с коэффициентом 1.44.

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