«Рела» не пропустил от «Вальядолида» в 5 очных матчах подряд. Тренд не прервется по мнению букмекеров

«Реал» примет «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги.

«Реал» – явный фаворит за 1.15. Победа гостей идет за 20.0, ничья за – 9.40.

«Вальядолид» не забил сливочным в 5 очных матчах подряд. На то, что серия продолжится, дают 1.75. Если гости отличатся, сыграет коэффициент 2.10.

Игра пройдет 25 августа. Начало – в 18:00 мск.

Ставки на Спортсе

Новая реальность «МЮ»: теперь середняки? По делу не были фаворитами даже с «Брайтоном»