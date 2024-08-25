«Рела» не пропустил от «Вальядолида» в 5 очных матчах подряд. Тренд не прервется по мнению букмекеров

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«Реал» примет «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги.

«Реал» – явный фаворит за 1.15. Победа гостей идет за 20.0, ничья за – 9.40.

«Вальядолид» не забил сливочным в 5 очных матчах подряд. На то, что серия продолжится, дают 1.75. Если гости отличатся, сыграет коэффициент 2.10.

Игра пройдет 25 августа. Начало – в 18:00 мск.

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1 комментарий
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