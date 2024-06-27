Англия – фаворит Евро-2024 после группового этапа. Германия и Испания делят второе место у букмекеров
Букмекеры обновили котировки на итоги Евро-2024 после завершения группового этапа.
Фаворитом турнира стала сборная Англии – на ее успех можно поставить за 5.00. Второе место делят сборные Германии и Испании (5.50).
Франция (6.00) занимает четвертое место, Португалия – пятая (7.50). Шансы остальных команд оцениваются от 18.00.
Матчи 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.
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Но я бы с этой логикой Голландию или Италию за 18 взял, лол