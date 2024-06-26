Португалия лишь раз выиграла все матчи на групповом этапе Евро. 1.40 – победят Грузию и наберут 9 очков

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Сборные Португалии и Грузии встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Португальцы лишь однажды выиграли все матчи на групповом этапе чемпионата Европы – это случилось на победном Евро-2016.

Португалия выйдет из группы с 9 очками во второй раз в истории, если сегодня обыграет Грузию. На это дают коэффициент 1.40.

Игра состоится 26 июня, начало – в 22:00 мск.

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1 комментарий
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Интересно, что курит автор новости? Португалия на победном для себя Евро на групповом этапе сыграла все 3 ничьи!! Ну неужели нельзя проверить себя в гугле за 3 минуты, прежде чем такое писать??
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