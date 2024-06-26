Португалия лишь раз выиграла все матчи на групповом этапе Евро. 1.40 – победят Грузию и наберут 9 очков
Сборные Португалии и Грузии встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2024.
Португальцы лишь однажды выиграли все матчи на групповом этапе чемпионата Европы – это случилось на победном Евро-2016.
Португалия выйдет из группы с 9 очками во второй раз в истории, если сегодня обыграет Грузию. На это дают коэффициент 1.40.
Игра состоится 26 июня, начало – в 22:00 мск.
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