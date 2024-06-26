Прогноз Палагина на матч Словакия – Румыния: «Ничья реальна и без негласного сговора»

Слава Палагин сделал прогноз на матч Словакия – Румыния на Евро-2024.

Автор Спортса предложил поставить на ничью с коэффициентом 2.18.

«Верю в легендарный скандинавский сценарий, из-за которого пострадает конкурент по параллельному матчу. Да, тут нет бэкграунда в виде общей истории и границ, как у Швеции и Дании, но ничья реальна и без негласного сговора.

Способствует стиль. Словакия смело играет с мячом, но больно делает, только когда на них давят. Румыны не самоубийцы и едва ли будут высоко встречать Лоботку и Дуду – вероятно, снова припаркуют автобус, который уже принес им очки», – считает Палагин.

Игра состоится 26 июня и начнется в 19:00 мск.

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