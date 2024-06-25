Лукомский сделал прогноз на матч Англия – Словения с коэффициентом 3.20

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Англия – Словения на Евро-2024.

Автор Спортса поставил на победу Англии с тоталом меньше 2,5 за 3.20.

«Победы англичанам хватит для первого места в группе. Оглядываться на разницу не нужно, поэтому вряд ли матч получится очень результативным.

Судя по высказываниям Гарета Саутгейта, энергосберегающий стиль его вполне устраивает. В таком эконом-режиме логичной кажется победа фаворита, но без открытого футбола», – считает Лукомский.

Игра состоится 25 июня, начало – в 22:00 мск.

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8 комментариев
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Вадик активно сотрудничает с конторами. Гои подхватят, и начнут заряжать🤣
+5
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+5
Ответ Vatikan
50к поставил, это железка
Вадик, но, но, но
+1
0
+1
Фаворит обделается в очередной раз
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На победу бы не ставил, но меньше 2.5 норм выглядит
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0
Кто такой этот Вадик Гейкомский? И зачем нам знать на что он ставит?
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Ответ Don Antonio
Вадик активно сотрудничает с конторами. Гои подхватят, и начнут заряжать🤣
50к поставил, это железка
0
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Ответ Dmitri Kudrenko
Кто такой этот Вадик Гейкомский? И зачем нам знать на что он ставит?
О! Это великий человек! Правда, об этом знают только на Спортсе.
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