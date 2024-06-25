Лукомский сделал прогноз на матч Англия – Словения с коэффициентом 3.20

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Англия – Словения на Евро-2024.

Автор Спортса поставил на победу Англии с тоталом меньше 2,5 за 3.20.

«Победы англичанам хватит для первого места в группе. Оглядываться на разницу не нужно, поэтому вряд ли матч получится очень результативным.

Судя по высказываниям Гарета Саутгейта, энергосберегающий стиль его вполне устраивает. В таком эконом-режиме логичной кажется победа фаворита, но без открытого футбола», – считает Лукомский.

Игра состоится 25 июня, начало – в 22:00 мск.

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