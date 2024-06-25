Для выхода Хорватии в 1/8 финала Евро должен сыграть экспресс из 4 матчей с коэффициентом 36.00

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Сборная Хорватии сохраняет шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

Для выхода в 1/8 финала хорватам нужны победы Дании над Сербией (2.35), Англии над Словенией с форой (-2,5) за 3.70, победа Турции над Чехией (2.90) и Португалии над Грузией (1.43). Суммарный коэффициент этих событий – 36.00.

Если экспресс из четырех матчей сыграет, Хорватия окажется в топ-4 лучших команд, занявших третьи места, и выйдет в плей-офф.

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