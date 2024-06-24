Прогноз Дорского: «Испания не испытает особых проблем с Албанией»

Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на матч Албания – Испания на Евро-2024.

«Албания сохраняет теоретический шанс на выход в плей-офф, но трудно представить, что он перейдет из разряда фантазий в реальность. У Испании ожидается практически полная смена стартового состава, но:

– некоторые из тех, кто пока не получил времени на Евро, провели потрясающий сезон в клубе (Алекс Гримальдо, Алекс Баэна);

– перед плей-офф запасные Испании точно захотят себя проявить, чтобы побороться за место в основе в главных матчах турнира.

Испания де ла Фуэнте – гораздо более быстрая и вертикальная команда, чем сборка Луиса Энрике. Ничего не должно измениться и в матче с Албанией: Баэна, Ольмо, Гримальдо, Ферран и, скорее всего, ложная девятка Ойарсабаль точно способны на скоростной футбол.

Ожидаю, что и в третьем туре Испания не испытает особых проблем, поэтому возьму ее победу с форой -1,5 (2.30)», – заявил Дорский.

Игра пройдет 24 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Чернявский снова попал с прогнозом! Догонит ли Дорского, Лукомского и Васильева?